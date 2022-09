Migraciones: despiden a tres funcionarios por dilatación de compra de libretas para pasaportes

Tres funcionarios de Migraciones comprometidos en el caso de la adquisición de libretas para pasaportes electrónicos de manera tardía fueron separados de sus cargos mientras duren las investigaciones de este grave hecho que causó la pérdida de cientos de vuelos, largas colas y reclamos.

Así lo confirmó el superintendente de Migraciones, Jorge Fernández, quien añadió que ya no se puede hacer algo para reparar hechos que sucedieron en el pasado y que los funcionarios implicados ejercen su derecho a la defensa.

“Por supuesto que estábamos al tanto, pero son hechos que ya no podemos reparar, son hechos que sucedieron en el pasado, lo que tenemos que hacer es solucionar el problema y eso hicimos. Cuando llegamos encontramos pocos pasaportes, convocamos al proveedor y el proveedor que había pedido una ampliación del plazo, terminó haciendo entrega anticipada de pasaportes”, declaró a Latina Noticias.

Según el informe de la Contraloría, en agosto de 2021, había un incremento de demanda de personas que querían sacar sus pasaportes, pero el stock era limitado y existía el riesgo inminente de desabastecimiento para este 2022.

En otras palabras, ya estaban al tanto de la situación adversa; no obstante, unos funcionarios tomaron la decisión tardía de hacer la compra mediante contratación de licitación pública, lo que dilató el proceso.

Tardía compra

Asimismo, la última compra de insumos para los pasaportes electrónicos se hizo en 2019 y esta debía abastecer al año 2020, pero pese a que los funcionarios advirtieron la falta de pasaportes para el 2021, el área usuaria no hizo el pedido de compra al área de abastecimiento.

“¿Por qué nadie pidió que se tenía que comprar pasaportes y también si es que había la necesidad de continuar el servicio por qué recién se hizo el requerimiento en agosto de 2021?”, se cuestionó el mismo superintendente de Migraciones, quien ocupa ese cargo recién desde marzo de 2022.

Reclamos, colas y pérdida de vuelos

“Hemos sacado cita como hace cinco meses en el mes de marzo, entonces ahorita me dice la señorita que no figuro, entonces yo no entiendo como es la situación”, se quejó un adulto mayor afuera de la sede de Migraciones.

Además de las quejas, la confusión y las largas colas afuera de la sede de Migraciones en Breña, cientos de personas, no solo aquellas que querían hacer turismo nacional e internacional, sino también quienes necesitaban viajar al extranjero por estudios y trabajo, perdieron sus vuelos.