Meta Platforms acuerda retrasar acuerdo con Within ante demanda en EE. UU.

WASHINGTON, 5 ago (Reuters) – Meta Platforms, la matriz de Facebook que está haciendo una gran apuesta por la realidad virtual, ha acordado retrasar el cierre de su acuerdo con Within Unlimited, creadora de la popular aplicación de fitness “Supernatural”, según un documento judicial.

La Comisión Federal de Comercio había presentado una demanda para detener la operación en julio y pidió a un juez una orden temporal que impidiera a las empresas cerrar la operación.

En un documento registrado ante el tribunal el jueves, Meta acordó no cerrar el acuerdo hasta a las 23:59 del 31 de diciembre o hasta el primer día hábil después de que el juez decida si la operación puede seguir adelante.

La FTC calificó a Facebook como un “gigante tecnológico global”, señalando su propiedad de aplicaciones populares como Instagram, Messenger y WhatsApp, y dijo que su “campaña para conquistar la realidad virtual” comenzó en 2014 cuando adquirió Oculus, un fabricante de auriculares de RV.

Facebook, que acordó comprar Within en octubre de 2021 por una suma no revelada, dijo cuando se presentó la demanda que el caso de la FTC estaba “basado en ideología y especulación, no en pruebas”.

La FTC argumentó en su demanda que la adquisición prevista era una forma de que Meta dominara la realidad virtual.

Meta ya tiene el auricular de RV que más vendía, el Quest 2, y controla una tienda Meta Quest con cientos de aplicaciones.

Within, fundada en 2014, crea contenidos originales para la realidad virtual.