Mesa Redonda: mujer devuelve celular perdido a reportera tras ataque de vándalos

Lo que venía desarrollándose como un operativo rutinario por parte de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima a los distintos locales y depósitos de Mesa Redonda, se convirtió en una batalla campal entre los comerciantes contra las autoridades. Producto de este ataque, la reportera de Latina Noticias perdió su celular entre el tumulto.

Sin embargo, minutos después de lo acontecido, una mujer se acercó hacia la periodista Lourdes Túpac Yupanqui y le hizo la entrega de su equipo móvil. Ante este hecho, nuestra colega atinó a agradecerle por el noble gesto de la ciudadana Viviana Yeren Díaz.

“Lo otro que les quería mencionar, es agradecer a una señora que me devolvió mi celular, porque al momento de la agresión me jalan el equipo o se cae, no lo sé, y viene ella después de varias cuadras y me dice: ¿señorita este es su celular?, y me lo entregó”, narró Túpac Yupanqui.

Del mismo, Antonio Sono, nuestro camarógrafo, también denunció agresiones y amenazas verbales por parte de los vendedores. “Arrancaron los cables de la cámara”, detalló sobre lo ocurrido en Mesa Redonda.

MESA REDONDA, UN LUGAR INSEGURO

Fiscalización de Lima realizaba un operativo interviniendo depósitos clandestinos con mercadería de origen poco claro y que hacían inseguros estos espacios. Esto, en el marco de la campaña Navidad Segura 2022.

Latina pudo constatar la presencia de personas, aparentemente trabajadores, en estos espacios cerrados y poco seguros. “Son espacios sin señalización, detectores de humo, vías de evacuación obstruidas por cajas, por mercadería, no les importa la seguridad de los miles de peruanos que vienen a comprar acá”, reportó Lourdes Túpac Yupanqui.

La informalidad de las galerías de Mesa Redonda generó un incendio el 29 de diciembre de 2001 que dejó cerca de 300 personas fallecidas. El operativo policial buscaba, precisamente, prevenir desgracias similares.