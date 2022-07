Mariano González: El Mininter no protege a los prófugos vinculados a este Gobierno

El ministro del Interior, Mariano González, rechazó que desde su sector se busque proteger a los prófugos vinculados a este Gobierno. Por el contrario, indicó que vienen trabajando para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional y devolverles la moral, la cual se ha sido golpeada en los últimos años.

“No me consta (sobre miembros de la PNP que protejan a los prófugos) y espero que no. Puedo garantizar desde que he asumido la gestión estamos reforzando todo lo necesario en la institución. Nosotros actuamos con transparencia y en aras de recuperar la credibilidad en el ejercicio público y político”, señaló.

En otro momento, el titular del Mininter aseguró que no capturar al hoy prófugo Juan Silva sería un fracaso para su administración. Asimismo, expresó que no permitirá que nada ni nadie obstaculice su trabajo.

“Políticamente, sería un fracaso si no se captura a Juan Silva. Sin embargo, con todo el respeto que merecen los medios de comunicación, yo no puedo trabajar bajo la presión de la prensa”, exclamó González en diálogo con Sin Medias Tintas.