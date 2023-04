Madre teme por su vida: agresor sigue libre y la amenaza con atentar contra su vida

Informe especial. Estos son días tristes para el Perú. La enfermera puneña, quien fue brutalmente ultrajada por sus compañeros de trabajo, ha fallecido, y la familia de Katherine Gómez la sigue llorando luego de que Sergio Tarache acabara con su vida.

Los feminicidas ya han sido capturados, pero sus víctimas no sobrevivieron. En medio de este contexto, una mujer ha decidido romper el silencio y clamar por ayuda. Este es el testimonio de una víctima de violencia.

“Cuántas mujeres más. Tenemos que estar muertas hasta que nos maten con el cuento que solo tengo una patada de 1×2 o rotura de 3×3, mientras él libre”, expresa con frustración Edith Portella.

El 8 de septiembre del año pasado, su exconviviente Beimer Joselito Huamán López, con quien mantuvo una relación de casi un año, la golpeó brutalmente con un bloque de concreto, a tal punto que Edith creyó que no sobreviviría. Todo ocurrió en el cuarto que compartían en el terreno de la familia de Beimer, en Los Olivos.

“Él me lleva atrás, me dice ‘ayúdame a armar’, y yo le digo que no porque todo el camino vino agrediéndome. Entonces de un momento tomó un pedazo de concreto y me dio varias veces. Tomó uno de mis celulares y se fue”, narró.

Tras ser auxiliada por vecinos, Edith Portella lo denunció en la comisaria de Sol de Oro, tal y como consta en el acta policial (denuncia del 8/09/22). En aquel documento del 12* Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia De Lima Norte, los resultados de medicina legal concluyeron con el hallazgo de heridas, tumefacciones en la cabeza, mandíbula y labio superior ocasionados por agente contuso duro.

Sin embargo, los ataques de su agresor son de larga data. Resulta que la primera denuncia fue registrada el 19 de noviembre del 2021, en donde el certificado médico legista de aquel día también registró lesiones.

“Él decía que me veía con otras personas, me ahorcaba. Me agarraba en la cama. Yo decidí no volver con él, pero llega la pandemia y como me quedé sin trabajo me dan un coche para vender comida y él se ofrece a ayudarme. Así es como lo perdono con la condición de no volver a ponerme la mano”, cuenta Edith.

Durante un año de relación, Edith ha denunciado, en 4 ocasiones, a Beimer Huamán López por agresiones físicas y amenazas de muerte. El Poder Judicial emitió varias medidas de protección para que su exconviviente no se le acerque; no obstante, este sujeto ha incumplido con esas órdenes y volvió a atacarla.

Frente a esta situación, hace un mes, la justicia sentenció a Beimer Huamán a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, convertida, increíblemente, en 208 días de jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Es decir, está en libertad.

“Yo he ido al Ministerio de la Mujer. Me pusieron un abogado y lamentablemente este señor se burlaba de mí, se iba a chatear y a comer. Luego la jueza me dice que me mandará a una casa hogar, mientras él continúa en libertad”, explica Edith Portella, que vive cada día con el temor de que algo le pueda ocurrir.