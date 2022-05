Madre de Solsiret Rodríguez tras fallo del PJ: La vida de mujeres y la de mi hija no valen nada

El último martes, el Poder Judicial ordenó la liberación de los dos acusados del homicidio de la activista Solsiret Rodríguez: Andrea Regina Aguirre Concha y Kevin Alexander Villanueva. Esto, luego de vencerse, el pasado 12 de mayo, el plazo de la prisión preventiva que se dictó en contra de ellos.

Al respecto, la madre de la víctima, Rosario Aybar, se mostró indignada al enterarse del fallo. Consideró que la decisión del juez no fue justa, pues denota una total impunidad frente al caso, además de generar una burla dentro de la familia de los deudos.

“No sé a dónde ir, a dónde recurrir, a dónde pedir, por favor, indíquenme. No es justo, ni para mi hija, ni para ninguna mujer que se quede esto en total impunidad. Nos sentimos totalmente burlados. La vida de mujeres y la de mi hija no valen nada. Señores del Poder Judicial, explíquenme qué es lo que he hecho mal para que le den esta excarcelación a estos señores”, manifestó en diálogo con Latina Noticias.

Asimismo, la progenitora de la joven asesinada aseguró que los implicados buscarán fugar del país tras el pago de S/ 60,000 de caución que determinó la sala. “Entonces, con esta excarcelación, el Poder Judicial, le está dando la razón que son inocentes”, exclamó.