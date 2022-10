‘Los QR de la Estafa’: este es el testimonio de los revendedores acusados de fraude

Un coctel de mentiras. Así podría relatarse toda esta historia detrás de Pamela Cabanillas, quien lideraría la organización criminal ‘Los QR de la Estafa’ y fugó a España con más de dos millones de soles luego de estafar a cientos de fans con entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee en el Perú.

Ante este escenario, la Policía Nacional reveló una lista de las personas involucradas en la gran estafa, entre ellos revendedores, influencers y tiktokers. Precisamente, Anayka Villa y Daniel Rojas, sindicados de haber participado en la reventa de boletos falsos, rompieron su silencio y hablaron en exclusiva para Latina Noticias.

Ambos jóvenes alegaron que fue Sebastián Espejo North quien les vendió las entradas para los conciertos del ‘Big Boss’. Anayka Villa sostuvo que en su caso fueron cerca de las 19 entradas que recortaron a los usuarios que le adquieren las mismas.

“Cuando yo le compro a Sebastián Espejo yo no sabía de dónde venían las entradas, no sabía que eran falsas. Hasta que llegó el día del concierto y uno de mis clientes me escribe a las 4 de la tarde, con video y todo, diciéndome que la entrada era falsa. Es ahí donde yo me entero de que las entradas que me había vendido eran falsas”, precisó.

Por su parte, Daniel Rojas, otro de los implicados, pidió paciencia y comprensión a las personas que les expendió las entradas, pues aseguró que, en la actualidad, viene solicitando distintos préstamos para poder efectuar la devolución del dinero a los afectados.

“Quiero que entiendan todas las personas que le hemos vendido que esta situación que estamos pasando no es fácil. Yo he estado pidiéndome préstamos. Yo estoy asumiendo pagar, me estoy endeudando”, aseveró.

PAMELA CABANILLAS SE ENTREGARÁ A LAS AUTORIDADES

Pamela Cabanillas, sindicada por la Policía Nacional como la presunta líder de la red criminal que estafó a cientos de personas con la venta de entradas falsas a conciertos, aseveró que se entregará a la justicia europea en los próximos días. Asimismo, negó ser responsable de los delitos que se le imputan.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven de 18 años apareció en una transmisión en vivo, donde reafirmó su intención de ponerse a disposición de la justicia. “No voy a decir fecha exactamente; pero de que me voy a entregar a las autoridades europeas, sí lo voy a hacer”, indicó.