Los Olivos: fingió comprar sánguches para cometer asalto

Un sujeto en moto llegó a una sanguchería fingiendo ser cliente, pero aguardaba el momento para asaltar el local. Las cámaras de seguridad del lugar captaron todo hecho ocurrido en la urbanización Micaela Bastidas en Los Olivos.

Eran aproximadamente las siete y media de la noche, momento en el que un local de sándwiches habría sus puertas. El delincuente llegó y fingió esperar que el local estuviera listo para atender, sin embargo, solo esperaba el momento para delinquir.

Segundos después, una mujer pasa por la vereda y el delincuente se abalanza hacia ella y la amenaza con un arma de fuego, arrebatándole el celular delante de los trabajadores del negocio que, ante la amenaza, nada pueden hacer.

Pero, no se detendría, ya que luego del robo el delincuente tiene el tiempo y el descaro de no salir huyendo, porque intentó asaltar a otros tres transeúntes. Con el arma en mano exige que le den sus pertenencias, pero al no conseguir lo que buscaba, se da a la fuga.