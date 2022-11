Lorena Álvarez fue sometida a operación por endometriosis

¡Estamos contigo, Lore! Lorena Álvarez, reconocida periodista de Latina Noticias, dialogó con este matinal para anunciar que el último fin de semana fue sometida a una operación debido a una complicada endometriosis. Adicionalmente, reveló que le quitaron el útero a sus 38 años de edad.

“No muchos sabían que me iba a operar, estaba programado, pero lo había mantenido con cierta reserva. Les cuento un poco en corto, me han hecho una histerectomía, me han sacado el útero, nadie planea a los 38 años que le saquen el útero, pero es lo que me tocó”, fueron sus primeras palabras mediante sus redes sociales.

“Espero que en una semana pueda regresar al noticiero, mientras tanto no puedo utilizar tacos ni manejar durante el periodo de una semana. La operación fue bien, pero obviamente hay temores, uno a los 38 años no piensa en que te van a sacar el útero. Me puse a llorar”, mencionó Álvarez ante el matinal.

Por último, la presentadora sostuvo que jamás imaginó que este mal desembocaría en la extirpación de uno de sus órganos. Indicó que cuando le diagnosticaron la misma, no le ofrecieron tratamiento alguno para sobrellevar la referida afectación.

¿QUÉ ES UNA ENDOMETRIOSIS?

De acuerdo con de Mayo Clinic, “la endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero”.

“La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Es poco frecuente que el tejido similar al endometrio se encuentre más allá de la zona donde están los órganos pélvicos”, refiere el portal especializado.

SÍNTOMAS: