Leonardo Rugel tiene la intención de quedarse en Universitario

Tras el empate 1-1 ante UTC, la temporada de Universitario llegó a su fin. No tuvieron el año soñado y, lógicamente, no lograron la estrellá número 27 que tanto anhelan sus hinchas. Sin embargo, ya vienen planificando lo que será el 2023 con diferentes salidas; incorporaciones que de momento aún no se oficializan y renovaciones con futbolistas que considera importante el estratega Carlos Compagnucci.

Se oficializó la salida de Nelinho Quina, Gerson Barreto, Federico Alonso y se seguirá anunciando la no continuidad de otros futbolistas. No obstante, otros futbolistas sí son del gusto de la dirección deportiva de Universitario, como es el caso de Leonardo Rugel quien podría renovar su contrato esta temporada.

Leonardo Rugel, de 21 años, anotó en el clásico ante Alianza Lima. Foto: Twitter – Universitario

El periodista de Latina Deportes, Jhoseph Fajardo, pudo conocer que la intención del joven defensa central de Universitario es renovar su contrato con el cuadro ‘merengue’. Sin embargo, su represente busca que el futbolista tenga más minutos, ya que consideran que los partidos en los que tuvo la oportunidad de ser titular, lo hizo más que correcto.

Cabe resaltar que a pesar de ser titular ante Alianza Lima y anotar el primer gol del encuentro que culminó 2-0 a favor de los ‘cremas, Leonardo Rugel no pudo ganarse la confianza total del estratega argentino Carlos Compagnucci. Sin embargo, en este nuevo contrato que podría firmar tumbesino de 21 años, buscará que se le garantice minutos con el cuadro ‘Estudiantil’.