Sismo en Lima: MTC revela por qué no se activó la alerta temprana contra temblores

A raíz del fuerte sismo de magnitud 5.5 con epicentro en Cañete este jueves 12 de mayo, varios usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos debido a que no sonó la alerta contra desastres naturales que implementará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Como se recuerda, este mensaje apareció en los celulares de miles de peruanos el pasado viernes 6, en donde aparecía un texto de prueba del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate) acompañado del sonido de una alarma, el cual alertó a los ciudadanos.

No obstante, este aviso no se escuchó este jueves, lo que llevó a los peruanos a cuestionarse por qué es que no se emitió la alerta en sus teléfonos. Al respecto, el MTC precisó que Sismate todavía se encuentra en etapa de prueba, por lo que aún no está en funcionamiento.

“El MTC precisa que el Sismate, sistema de alerta temprana ante desastres naturales, está en etapa de prueba. Seguimos trabajando en el desarrollo de su funcionamiento”, se lee en el mensaje de la entidad a través de su cuenta de Twitter.