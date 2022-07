México: poderoso cártel insta en vídeo a mantener a inocentes fuera de “narcoguerra”

CIUDAD DE MÉXICO, 8 jul (Reuters) – Un video que se atribuye supuestamente a la poderosa banda mexicana Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) circuló en redes sociales el viernes instando a grupos rivales a mantener sus peleas al margen de inocentes en el país.

Dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas fueron asesinados a tiros a finales de junio en Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, en un asesinato que conmocionó a los mexicanos y provocó la condena del Papa Francisco.

Más de 30,000 personas fueron asesinadas en México el año pasado y gran parte de la violencia está vinculada a las pugnas entre organizaciones de narcotraficantes rivales.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter”, dijo un hombre en el video acompañado de otras personas. Todas tenían el rostro cubierto, estaban fuertemente armadas y vestidas ropa de camuflaje.

“Nosotros somos gente con la gente”, agregó el hombre.

En nombre del enigmático líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, instó a los cárteles rivales de todo el país a no atacar médicos, maestros y sobre todo sacerdotes católicos.

Reuters no pudo verificar la autenticidad del video de forma independiente.

Una fuente familiarizada con la ideología del cártel dijo que el video parecía ser real, pero no pudo decir si era la voz de Oseguera. Un funcionario de prensa de la fiscalía federal dijo que las autoridades estaban analizando las imágenes.

Oseguera, un expolicía, ha sido el artífice del CJNG y lo ha llevado a ser un imperio criminal que se extiende a través de los cinco continentes. Es rival del Cártel de Sinaloa, del capo capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán, ahora en una prisión en Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses fijaron una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Oseguera en 2018.

(Reporte de Lizbeth Díaz y Stefanie Eschenbacher; editado por Rosalba O’Brien y Adriana Barrera)