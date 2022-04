Martín Vizcarra sobre nueva Constitución: “No es el momento para promoverla”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se presentó este viernes en la Comisión de Fiscalización del Congreso, a raíz de la investigación en su contra por presuntas compras irregulares durante su gestión en la pandemia de coronavirus. A su salida, volvió a mostrar su indignación por la inhabilitación que no le permitió ejercer como parlamentario.

“Yo debería estar aquí en el Congreso. He sido el candidato más votado del Perú; pero claro, a la semana que fui electo, el Congreso me inhabilita sin justificación alguna. Yo debería estar aquí hace nueve meses como congresista, pero eso no se ha dado por una inhabilitación ilegal”, indicó.

El exmandatario añadió que su proceso en el Poder Judicial avanza “a paso de tortuga” y remarcó que también acudirá a fueros internacionales, como la Corte IDH. Asimismo, también se refirió al proyecto del Ejecutivo para llamar a referéndum sobre convocar a una asamblea constituyente.

“Yo creo que la Constitución que nos rige amerita una serie de cambios; pero no es el momento oportuno para promover una nueva. Sí, está desfasada, requiere cambios, ajustes; pero no en este momento con la encrispación que existe, y la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo”, aseveró.