Le roban S/80 mil con estafa de la oferta de trabajo

Una enfermera ha sido la más reciente víctima de la modalidad de estafa conocida como la oferta de trabajo. Ella comentó que, en su interés de generar dinero en su tiempo libre, accedió a un link que le llegó por Whatsapp y le explicaron que podía dedicarse a vender por Internet.

“Me ofrecieron ganar dinero fácil desde casa y que ganaría 200 soles diarios, que podría dedicarme a esto 3 o 4 días a la semana en mi tiempo libre para pagar las deudas que tengo con el banco”, remarcó.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA DE LA OFERTA DE TRABAJO?

La enfermera, que ha preferido mantenerse en el anonimato, señaló que al inicio todo marchaba bien y que hacía pequeñas ventas que le generaban ganancias que iban desde los 12 hasta los 200 soles, montos que terminaban en su cuenta bancaria.

“Esto me hizo confiar más. Me ofrecieron pasarme a un siguiente nivel con un número mayor de ventas y comisiones más grandes. En este nivel iba a tener 30 ventas por hacer y comisiones por arriba de los 200 soles. Nunca me dijeron que tendría que hacer inversiones muy grandes y que, si no acababa con esas 30 tareas, no iba a ver el dinero”, señaló.

Pero algo aún más extraño ocurrió, pues empezaron a pedirle que haga depósitos de dinero a otras personas. “Conforme iba avanzando en las ventas, ya iba en la 20 o 25, me empezaron a pedir que haga depósitos a terceros. Tengo los nombres. Al final le depósite a unas 12 personas montos que van desde los 4 mil hasta los 5 mil soles”, enfatizó.

La víctima de esta estafa trató de abandonar el proceso, pero ante las advertencias de que si lo hacía perdería todo su dinero, optó por continuar vendiendo. Con mucho esfuerzo, logró completar el esquema de 30 ventas que debía completar para que – ahora sí – le den su dinero.

“Terminé el proceso a fines de marzo y me dijeron que a fines de abril me iban a depositar todo el dinero, que suma más de 80 mil soles, pero ya van dos meses y nada. Hice esto porque necesitaba y me ha generado mucho caos y ruina”, concluyó.

Ella ha puesto su denuncia en la División de Estafas y de Fraudes de la Dirincri. Asimismo, está esperando una decisión de la Fiscalía para que empiece la investigación.