Víctima denuncia que le robaron más de 13 mil soles con estafa de falso premio

Continúan apareciendo más víctimas de la agencia de viajes Pachacútec. Esta vez un señor identificado como Alexander denunció que fue estafado con cinco paquetes valorizados en más de 13 mil soles, y que hasta el momento no le han devuelto nada.

Contó que, en el Mall del Sur, le hicieron jugar una ruleta y le dijeron que ganaba si salían tres dibujos iguales. “En este caso, tu hijo tiene que machucar los botones, porque te dicen que él tiene mayor suerte”, relató la víctima. Al primer intento, salieron las tres imágenes iguales y luego lo llevaron a las oficinas donde le ofrecieron paquetes de viajes.

“Pero en ese lugar hay bastante bulla. No es un lugar donde te pueden explicar tranquilamente. Hay una bulla que te atolondra”, narró el señor Alexander, quien estuvo 3 horas con los estafadores. Él adquirió 5 paquetes, que cuestan más de 13.000 soles, con destino a Estados Unidos, Argentina y, a nivel nacional, a Yurimaguas, Tarapoto e Iquitos. El hecho ocurrió en agosto de 2022.

Se dio cuenta de la estafa después de firmar los documentos. “Los leo más tranquilamente en mi casa y no es como ellos dicen. Yo llamé al día siguiente para que me apoyen con el pasaporte, las visas y me dijeron que no podían porque no hay pasaporte ni visas. Te inventan un montón de cosas”, expresó. “Supuestamente está todo pagado. Pero al final tienes que pagar un impuesto de avión, en el hotel, dependiendo de cuantas personas sean”, agregó.

Como en otras denuncias sobre esta modalidad, la víctima mencionó a Carlos Beraun, exmúsico de Pedro Suárez-Vértiz: “Él aparece antes de firmar como para que te dé confianza, se toma foto contigo, incluso”. La víctima también indicó que luego lo graban suscribiendo el documento en el que se señala que el firmante no está siendo coaccionado.

Cuidado con esta modalidad

La policía ha advertido sobre esta modalidad, en la que las personas supuestamente se ganan un premio a través de un juego, ya sea ‘raspa y gana’ o una ‘ruleta’, pero en realidad se trata de una trampa para que la víctima haga pagos con su tarjeta de crédito a una falsa agencia de viajes.

En total, 52 supuestas agencias de viaje han sido denunciadas por estafar a las personas. De este número, Indecopi ya ha sancionado a 28 por publicidad engañosa y agresiva.