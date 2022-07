Jorge Salas niega reuniones con Bruno Pacheco, Vladimir Meza y Zamir Villaverde

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), rechazó que se haya reunido con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco; el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza y el empresario Zamir Villaverde. Este último afirmó que el exburgomaestre de Huaraz coordinaba con el máximo representante del JNE durante el proceso electoral, con la intención de desfavorecer a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

“Rechazo esos infundios, esas falacias sobre reuniones con gente con la que no he tenido trato. Ni con el señor Villaverde, ni con el señor Pacheco, ni con el señor Meza, con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido con ellos jamás fuera de Lima, ni en Lima, ni en ninguna parte”, señaló Salas durante el primer encuentro binacional Perú-Argentina sobre justicia electoral.

En esa línea, el jefe del ente electoral manifestó que son afirmaciones sin sustento que buscan generar dudas sobre su desempeño. Además, resaltó que la labor del organismo no está destinada a agradar a dicho sector, sino a cumplir con los deberes de la ley.

Finalmente, Salas Arenas indicó que no hablará más del tema ya que se centrará en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. “Vamos a seguir cumpliendo con los deberes que la ley nos ha impuesto”, puntualizó.