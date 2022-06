Un soldado muere en ataque contra convoy de combustible en Ecuador, protestas golpean producción petróleo

QUITO, 28 jun (Reuters) – Un soldado murió en un ataque a un convoy que transportaba combustible al mayor campo petrolero de Ecuador, confirmó el martes el gobierno, el último incidente de violencia durante más de dos semanas de protestas que han dejado al menos ocho muertos.

El convoy acompañaba a 17 tanqueros de diésel desde la refinería Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT en la región amazónica cuando fueron atacados por un grupo de personas armadas, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Otros 12 uniformados resultaron heridos, agregó.

Petroecuador ha dicho que no tenía crudo para transportar a través de su oleoducto SOTE. Una fuente de la compañía que pidió no ser nombrada dijo el martes que la firma estaba analizando si necesitaría retrasar las exportaciones, pero que probablemente no se obligaría a detener la producción por varios días más.

Manifestantes en su mayoría indígenas han estado marchando en rechazo a los altos precios del combustible y los alimentos desde el 13 de junio y los bloqueos de carreteras asociados con las protestas han provocado escasez en los supermercados y de suministros médicos en los hospitales.

El presidente Guillermo Lasso ha retirado las medidas de seguridad y ha anunciado abonos subvencionados y condonación de deudas, que son parte del petitorio de los manifestantes.

Los representantes del Gobierno aún no habían llegado el martes a la reanudación de las conversaciones con los manifestantes. El gobierno hizo concesiones durante el fin de semana, pero los líderes indígenas exigen recortes más profundos en los precios del combustible.

Los mediadores dijeron que las conversaciones continuarían pero que el gobierno estaba analizando el ataque al convoy.

El cierre de vías por los manifestantes ha impedido el transporte de suministros a los bloques de la estatal Petroecuador y los operadores privados para garantizar la producción de crudo del país, según el gobierno.

El Ministerio de Energía había dicho durante el fin de semana que es posible que las operaciones deban detenerse el martes, pero hasta el lunes la producción total de petróleo de Ecuador era de 234.496 barriles por día (bpd).

Antes de las protestas, el país producía unos 520.000 bpd.

El campo ITT operaba con normalidad y el lunes produjo más de 52.000 bpd, según Petroecuador.

Grupos indígenas encabezados por la organización CONAIE y el gobierno sostuvieron conversaciones el lunes en medio de demandas para Lasso de reducir aún más los precios de los combustibles e imponer límites más estrictos al desarrollo petrolero y minero.

La CONAIE ha dicho que las reducciones anunciadas el domingo, que pusieron la gasolina de mayor consumo a 2,45 dólares por galón y el diésel a 1,80 dólares por galón, no son suficientes.

La Asamblea Nacional, cuya relación de confrontación con Lasso ha empeorado en medio de las manifestaciones, retomó el martes el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición por destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contaría con el apoyo necesario para la medida.

La CONAIE contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles fallecieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.