Incluyen a Alejandro Sánchez Sánchez en programa de recompensas del Mininter

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, fue incluido en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. El hombre se encuentra prófugo de la justicia desde el martes 11 de octubre.

Mediante su cuenta de Twitter, la entidad confirmó que se ofrecerá una recompensa de 30.000 soles por información que conduzca a su ubicación y captura. Sánchez Sánchez es investigado por el presunto delito de organización criminal.

En su última aparición, el amigo del presidente Pedro Castillo participó en una audiencia judicial el 16 de noviembre. Desde la clandestinidad, Sánchez rechazó la versión fiscal y clamó por su inocencia ante el juez Víctor Zúñiga.

“Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. (…) Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad”, refirió el acusado.

Tras escuchar sus alegatos y los de la Fiscalía, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 30 meses de prisión preventiva para el dueño del inmueble en Sarratea, en el marco de las diligencias en su contra.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA ‘GABINETE EN LA SOMBRA’

Como se recuerda, a Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera; presuntos ‘Asesores en las sombra’ del presidente Pedro Castillo, también se les dictó 30 meses de prisión preventiva el 25 de octubre.

En la audiencia, el magistrado admitió el pedido hecho por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder. A ellos se les atribuye los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.