Betssy Chávez: “No hay un motivo de fondo para poder censurar a alguien”

Betssy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, quien fue vetada de su cargo el último jueves 26 de mayo por el Congreso de la República, señaló que no hay un motivo de fondo para dicha censura. Asimismo, invocó al Parlamento a la reflexión.

“El día de ayer (durante el debate de la moción de censura), el Parlamento indicó que no estaban de acuerdo que se haya aumentado la remuneración mínima vital, que no están de acuerdo con el código laboral y que no están de acuerdo con las reformas de la tercerización. Entonces, esta es una afectación clara a los derechos de los trabajadores”, expresó Chávez desde el departamento de Amazonas, donde se lleva a cabo el XIII Consejo de Ministros Descentralizado junto al presidente Pedro Castillo y otros ministros de Estado.

La también congresista afirmó que no tiene ánimos de revancha y mencionó que “finalmente a uno lo censuran por ser gordo, por ser alto, por ser cualquier cosa”, en referencia a los calificativos que recibió por parte de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, el pasado 12 de mayo, mientras se debatía la moción de interpelación de la titular de la cartera de MTPE.

En esa línea, Chávez Chino se refirió a la decisión del Pleno del Parlamento de no admitir a debate la moción de censura contra la parlamentaria de Avanza País por sus declaraciones. “Han blindado a la colega Patricia Chirinos, quien me insultó y a mí me censuraron”, puntualizó.