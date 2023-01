Atacan vivienda del congresista Eduardo Salhuana en Madre de Dios

Nuevamente, vándalos atacaron la vivienda de un congresista de la República. Esta vez, unas 50 personas ingresaron a la casa del parlamentario de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, ocasionando una serie de destrozos.

Los violentos ciudadanos vandalizaron la residencia del legislador, que también es utilizada como oficina. Para él, se trata de una represalia por rechazar unirse a la paralización que se promovió en la Macrorregión Sur.

“Los dirigentes pretenden seguir la misma agenda del resto de los departamentos del sur de Perú, lo que está pasando en Cusco, Puno. Hay toda una política de no dialogar, una manera de entender de que si no aceptas mi petición, no converso”, indicó en diálogo con Latina Noticias.

En otro momento, el parlamentario de APP precisó que lo ocurrido en su vivienda se replicaría en establecimientos públicos y privados, además de negocios de las personas que participaron en la denominada ‘Marcha por la Paz‘.

A su arribo, agentes de la Policía Nacional logró hacer huir a los vándalos. Dentro, se encontraron a cinco personas, tres de ellas familiares del congresista, quienes pudieron ponerse a buen recaudo luego del ingreso de los vándalos.

VANDALIZAN RESIDENCIA DE JORGE FLORES ANCACHI

La noche del último lunes, una turba atacó la vivienda del congresista de Acción Popular en representación de la región Puno, Jorge Flores Ancachi. El hecho ocurrió en la calle Ica, ubicada en el barrio conocido como San Miguel, en Ilave.

Videos que se difundieron en redes sociales muestran el instante en que el inmueble del parlamentario acciopopulista estaba prendido en llamas. Los responsables, después de violentar de edificio, huyeron del lugar.