Aníbal Torres sobre la vacancia presidencial: “No lo vamos a permitir”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, criticó nuevamente al Congreso por los intentos de sacar del cargo a Pedro Castillo. Desde Las Lomas, en Piura, el premier afirmó que el Ejecutivo afronta dificultades como los intentos de “golpe de Estado” por parte de la oposición.

“En el Gobierno central, ustedes saben que hay que afrontar todas las dificultades. Todo el trabajo que viene haciendo un sector de la oposición para dar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la suspensión de la presidencia, la renuncia o la acusación presidencial; no lo vamos a permitir”, expresó el jefe de gabinete.

Asimismo, el premier Torres dirigió sus críticas no solo al Parlamento, sino también al Ministerio Público, a raíz de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del jefe de Estado. Asimismo, remarcó que con el apoyo de la ciudadanía se vigilará a los opositores.

“No lo vamos a permitir, porque el pueblo ya no se deja engañar. No pudieron con el fraude en elecciones, que no lo hubo; no pudieron con la vacancia, ahora tramitan una tercera y ahí están dando pena obligando a unos correligionarios a firmar el documento”, mencionó.

Torres llegó a Las Lomas para supervisar el avance de obras de la Institución Educativa 14926 El Partidor de Las Lomas. Asimismo, inauguró el Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC Express en el mismo distrito, que beneficiará a 30.000 ciudadanos.

TORRES PIDE “UNIR BANDERAS POLÍTICAS”

En un mensaje más conciliador, el premier convocó a la unión a los diferentes actores políticos, con el fin de “satisfacer el bien común”. Sostuvo que desde el Ejecutivo no se está buscando conflictos con los demás poderes del Estado, sino que esperan trabajar juntos “para mejorar el país”.

“Miremos al adversario como adversario y no como enemigo. Hay una enorme diferencia entre los legisladores que están presentes aquí con algunos otros cuyo único programa es la vacancia presidencial. El pueblo los eligió para satisfacer las necesidades fundamentales que estamos tratando”, agregó Torres Vásquez.