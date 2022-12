Alejandro Salas afirma que “se arrepiente” de haber sido ministro de Pedro Castillo

El exministro Alejandro Salas aseveró que “se arrepiente” de haber ejercido dicho cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo. Salas encabezó dos carteras en dicha gestión, las de Cultura y Trabajo y Promoción del Empleo.

A la salida del local del Ministerio Público, a donde asistió este viernes luego de la citación de la Fiscalía, Salas también reiteró que desconocía la decisión de Castillo Terrones de cerrar el Congreso y establecer un “Gobierno de Emergencia Nacional”.

“En democracia he servido a mi país con valores, con integridad y con ganas de hacer las cosas bien. Después de las circunstancias y de lo que se ha escuchado, por supuesto que sí (me arrepiento de haber sido ministro de Pedro Castillo), yo he sido ministro en democracia“, sostuvo.

El extitular de Cultura y el MTPE sentenció que su compromiso con el vacado jefe de Estado se mantuvo “hasta donde la democracia del país se mantuvo”. Sin embargo, luego de escuchar el mensaje a la nación, confirmó que “no podía seguir un minuto más”.

“No conocía (el mensaje) porque estaba con otros ministros en el salón Quiñones. Cuando se abren las puertas del despacho estaba Canal 7. Yo entro y le pregunto al presidente: ‘¿Qué ha hecho? Eso es delito, en esos momentos doy un paso atrás y me voy”, agregó.

PEDRO CASTILLO FUE “DROGADO” ANTES DEL MENSAJE, SEGÚN BELLIDO

El congresista no agrupado, Guido Bellido, declaró que Pedro Castillo no se encontraba “en sus cinco sentidos” cuando dio lectura al mensaje a la nación que devino en el golpe de Estado. El parlamentario indicó que se tiene que investigar lo ocurrido.

En diálogo con la prensa, el expremier indicó que él le cuestionó al vacado mandatario el por qué de su accionar. “Yo le he consultado al presidente: ‘¿qué ha pasado, por qué ha dado la lectura de ese documento?’, y me dice ‘mira Guido, no lo recuerdo’.