La Libertad: denunciarán a 4 ronderos de Julcán por presunto secuestro a funcionario

El gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz, anunció que denunciará a cuatro ronderos de la provincia de Julcán que intentaron agredirlo en la plaza de armas de dicha provincia el 2 de agosto.

“A cuatro personas vamos a denunciar por secuestro, en realidad, lamentablemente no me dejaron explicar, yo estaba ahí y fui interrumpido por un señor, no me dejaron culminar y pidieron que me cojan […] quisieron quemar tres camionetas, gracias a Dios la Policía pudo controlar esa turba, pero lograron romper los pitones de las llantas”, explicó.

Aquel día se realizaba un audiencia pública en la plaza de armas de Julcán con la presencia de unos funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad, entre ellos el gerente de infraestructura, Jorge Bringas; de contrataciones, Sonia Cruzado y; Wilson Rodríguez, consejero de Julcán a quien le cayó un latigazo.

Ronderos exigen culminación de carretera

Los ronderos alegan que las autoridades no han cumplido con entregar la obra de pavimentación Agallpampa – Julcán, la cual está paralizada desde hace meses y tras protagonizar altercados, la Policía tuvo que intervenir lanzando bombas lacrimógenas para impedir las agresiones contra los funcionarios.

“Hubo diálogo, hubo concertación tanto promovida por la Policía como de representantes del Ministerio Público para con la población y las rondas campesinas que estaban en el lugar, luego del diálogo y la negociación la situación se apaciguó y tuvieron que ponerle el aire a las llantas”, sostuvo el jefe de la región policial de La Libertad, Augusto Ríos.