La emotiva carta de Cristiano Ronaldo tras su último mundial con Portugal

Ayer Marruecos eliminó sorpresivamente a Portugal del Mundial de Qatar 2022. Arrebatándole así la última oportunidad a Cristiano Ronaldo de poder levantar la tan anhelada Copa del Mundo. El portugués no estuvo desde el arranque, sin embargo, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Rubén Neves para intentar conseguir el empate.

A pesar de los intentos realizados por ‘CR7’ y compañía, no lograron vencer la defensa marroquí, quién tuvo a un Bono entonado durante los 98 minutos que duró el partido.

Es así que al terminar el partido, Cristiano Ronaldo, se hundió entre lágrimas desconsoladas que lo acompañaron hasta el vestuario de Portugal.

Mensaje emotivo

Veinticuatro horas después se pronunció vía redes sociales mencionando lo siguiente:

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño.

Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Déjalo todo en el campo. Nunca volví mi cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño.

Tristemente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar al calor. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un momento. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país.

No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró… Ahora, se espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones”.

Palabras de despedida de CR7 || Foto: Captura Instagram

Títulos de Cristiano Ronaldo con Portugal

El también llamado ‘comandante’ logró obtener dos títulos con Portugal. El primero fue la Eurocopa de 2016, y el segundo, la UEFA Nations League de 2019. A sus 37 años disputó 5 mundiales consecutivos con su selección y logro anotar en todos.