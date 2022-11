Kenji Fujimori anuncia que no regresará a Fuerza Popular: “No quiero saber nada de política”

Kenji Fujimori participó la mañana de este miércoles 2 de noviembre en el juicio oral que se le sigue por el caso ‘Mamanivideos’. Durante los alegatos finales afirmó que se alejará de la política y que no piensa retornar a Fuerza Popular, pues la referida agrupación liderada por su hermana, Keiko Fujimori, solo ha generado daños y perjuicios a su familia.

“Lo digo con el corazón en la mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, indicó el menor de los Fujimori.

“Ese Congreso quiso inhabilitarme, pero no lo pudo lograr. Hoy la Fiscalía retoma el objetivo de querer inhabilitarme y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno”, añadió en la audiencia.

En esa línea y ya con la voz entrecortada, Fujimori Higuchi rechazó las acusaciones que se le imputa y negó que haya participado en negociaciones con los parlamentarios de aquella legislatura para evitar una posible vacancia con el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.

“Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministros de Estado, ninguno me incrimina. (…) Mamani jamás entregó la fuente original del video que ofrece y donde según él aparezco. Y en lo poco que hay, no se aprecia ningún tipo de ofrecimiento”, finalizó.

Seguidamente, la sala decidió suspender la audiencia hasta el próximo 9 de noviembre y continuó con los descargos de Guillermo Bocángel y Alexei Toledo, también procesados por la presunta compra de votos.