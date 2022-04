Karelim López ratifica que Pedro Castillo lideraría una organización criminal

Esta mañana, la empresaria Karelim López Arredondo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y confirmó lo dicho anteriormente como aspirante a colaboradora eficaz ante la Fiscalía, sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia del mandatario Pedro Castillo.

“Corroboro y ratifico que es así, el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro. La ha manejado siempre y, obviamente, de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado”, declaró López Arredondo.

En esa línea, aseguró que el exministro involucrado en los hechos delictivos es Juan Silva, extitular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, quien, según afirma, era el ejecutor de las órdenes del jefe de Estado.

Por otro lado, con relación al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, López señaló que el exfuncionario tenía conocimiento de lo que sucedía, pero que no era parte de ello.

“Ese amigo que tenía miedo, ese amigo que no sabía qué hacer, ese amigo que no sabía cómo denunciar se llama Bruno Pacheco. Yo no he acusado a Bruno Pacheco de nada que no me conste. He señalado que él no podía hablar, él ha estado en una posición, que yo me imagino, él la llama lealtad. Yo no puedo ser leal con el señor presidente porque a mí no me une nada a él”, expresó López ante este grupo de trabajo.