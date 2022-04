Karelim López alega que ‘Los Niños’ se beneficiaban de contratos a cambio de votos

Durante su participación ante la Comisión de Fiscalización, Karelim López aseguró que los parlamentarios que integran el denominado grupo ‘Los Niños’ se beneficiaron con contratos de empresas chinas a cambio de votos en el Congreso.

En esa línea, mientras se desarrollaba el interrogatorio contra la empresaria, se pasó a una sesión reservada para que López Arredondo pueda brindar al detalle los nombres de los legisladores que conforman el supuesto grupo.

“Ellos forman parte de una organización, pero no se les investiga. Ellos forman parte del beneficio de las empresas chinas, que fue parte del trato que tuvieron con el presidente Castillo para los votos que se dan aquí en el Congreso a favor de ellos. (…) La lista la he entregado a la fiscalía en una agenda reservada, no tengo autorización para revelarla públicamente”, expuso.

En otro momento, Karelim López confirmó lo dicho anteriormente como aspirante a colaboradora eficaz ante la Fiscalía, sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia del mandatario Pedro Castillo.

“Corroboro y ratifico que es así, el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro. La ha manejado siempre y, obviamente, de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado”, declaró.