José Gavidia: “Si realmente he cometido una falta, tendré que asumir las responsabilidades”

José Luis Gavidia, titular del Mindef, aseguró que aceptará cualquier sanción que se le imponga luego de que la Fiscalía abriera una investigación preliminar en su contra por haber llevado el pasado 13 de marzo a sus hijas en un vuelo oficial.

“Voy a ir a dónde me citen. Yo estoy llano a asumir las responsabilidades que se tipifiquen sin ningún problema. Si realmente he cometido una falta o delito, tendré que asumir las responsabilidades. Lo único que les he pedido a los fiscales es llegar a la verdad, porque mis hijas sufren y no es justo que para trabajar llevar el dolor a la familia”, indicó a la prensa.

Asimismo, Gavidia Arrascue precisó que su estadía en el cargo depende únicamente del mandatario Pedro Castillo. No obstante, reiteró que el viaje con sus familiares fue a pedido de ellas y para que puedan ver la actividad oficial en la que iba a participar.

“Considero que no he hecho nada malo dentro del comportamiento normal de una persona. Siempre estamos a disposición del presidente. (…) Han querido mencionar que me he ido de paseo. Al reportero le solicito, imploro, que puede haber hecho un trabajo mejor”, alegó.