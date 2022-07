Jorge Montoya pide renuncia de Aníbal Torres: Usted ha ofendido a las FF. AA. y eso no puede permitirse

Durante una sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, desarrollado en la región de Cajamarca el último jueves, el presidente del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, tuvo unas polémicas frases al comparar el trabajo de las rondas campesinas con las de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Allí donde el Estado no llegó, dio lugar a que ellos mismos busquen su seguridad ciudadana, con las rondas campesinas, que surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente. (…) Ya quisiéramos que nuestras FF. AA. y PNP brindaran la misma seguridad en todo el país”, expresó el premier.

Por su parte, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, cuestionó la postura de la máxima autoridad de la PCM y catalogó de ofensivas sus expresiones. Tras ello, exhortó a Torres Vásquez a renunciar al cargo a través de un mensaje en sus redes sociales.

“¡Renuncie premier! Usted no merece ni el cargo que obtuvo por ser abogado del Sr. Castillo, ni mucho menos la responsabilidad del mismo. Usted es un enemigo del país y es vergonzoso tenerlo aún como PCM. Además, usted no respeta a sus compatriotas y ha ofendido a las FF. AA. y eso no puede permitirse”, escribió en su cuenta de Twitter.