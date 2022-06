Hernando Guerra García: “Cometí el error de querer hacerlo todo y me equivoqué”

Y volvió. Hernando Guerra García, legislador de Fuerza Popular, pidió las disculpas respectivas al país y a la representación nacional luego de que el último lunes haya sido captado participando de una sesión plenaria del Congreso, mientras que en paralelo disfruta de un día de playa en el norte del país.

El vocero de la bancada naranja reconoció que cometió un error tras ser blanco de críticas y por las respuestas que brindó posteriormente para justificar lo ocurrido. Asimismo, adelantó que se someterá ante la Comisión de ética del Parlamento.

“Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo. Quisiera hacer unas reflexiones, no a modo de defensa, porque eso lo haré en la Comisión de Ética, ante la que yo mismo solicito que vea mi caso. Al igual que muchas personas, busqué un espacio para estar con mi familia”, expresó durante ante el Pleno de este jueves 30 de junio.

“Cometí el error de querer hacerlo todo y me equivoqué. Uno no puede hacer todo a la vez y es por eso que quiero pedir disculpas a mis colegas y a todos los peruanos. Pensé que la tecnología me ayudaría como a todos los ciudadanos durante la pandemia, que creo nos ha hecho más eficientes. Nos ha permitido ahorrar tiempo, recortar distancias y estar cerca de nuestro núcleo familiar”, añadió en su intervención.

Finalmente, Guerra García explicó que imaginó que la tecnología lo ayudaría como a miles de peruanos. Poco después hizo un recuento de las ventajas que ofrece la virtualidad en la mejora de la productividad de los trabajadores, incluyendo a sus colegas parlamentarios.

“Pienso que podríamos ver esto como una oportunidad y ver que el trabajo a distancia podría seguir ayudando a millones a tener más calidad de trabajo, de vida, y liberarnos poco a poco de ese concepto negativo que muchas veces se le da al trabajo. Creo que el trabajo se mide por la calidad que le imprimimos a ello”, concluyó.