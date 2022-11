Hernán Barcos y su posible renovación con Alianza Lima

Ayer Alianza Lima se proclamó campeón de la Liga 1 Betsson tras vencer por un global de 2 a 1 a FBC Melgar. Luego de las celebraciones se realizó la premiación a los mejores del año, donde ‘el pirata’ fue elegido nuevamente el mejor jugador del año.

Recordemos que el delantero argentino llegó a La Victoria el año pasado cuando los ‘blanquiazules’ buscaban salir del mal momento que les dejó la campaña del 2020. Es allí donde en media pandemia supo responder a la hinchada con goles. Dejando un registro de 10 goles en 28 partidos disputados, siendo elegido como el jugador del año en el 2021.

Desde ese entonces, ‘el pirata’ se ganó el cariño y admiración de los hinchas por su destacada labor dentro y fuera de las canchas, replicando esto último en actos sociales que realizó el jugador.

Es año el delantero argentino también fue una pieza importante para ‘los íntimos’, dejando estos número que lo premian como el mejor jugador del año y que lo hacen acreedor del anillo que otorgó la liga peruana de fútbol profesional:

Los números de Barcos en el 2022

Partidos: 33

Goles: 18

Asistencias: 5

Pases clave: 40

Barcos celebrando el segundo gol de Alianza || Foto: Twitter Alianza Lima

Hoy en día se habla mucho de la posible renovación del Hernán Barcos, a lo que el propio jugador respondió luego de la final “Hoy en la mañana no podía caminar, me pincharon 25 veces hoy. no me podía perder la final. La intención de quedarme está, en unos días más vamos a conversar“, expresó el delantero argentino en conferencia.

Finalmente, Salomón Lerner (miembro del fondo blanquiazul) también se refirió a la continuidad de Jefferson Farfán y Hernán Barcos: “Vamos a conversar con él (Farfán), de alguna u otra manera se va a quedar en club. Salas y Barcos se quedan. Con Paolo (Guerrero) hay que ver como que está y conversar”