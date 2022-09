Gonzalo Alegría rechaza denuncia de agresión sexual: “Mi hijo no se va a someter a esas bajezas”

El candidato a alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, rechazó la denuncia sobre la presunta agresión sexual contra su hijo publicada por Nativa y dijo que si este no ha salido a los medios a defenderlo es porque “no se va a someter a esas bajezas”.

“Dicen que desde hace un año están hablando con mi hijo y que mi hijo me acusa, no me interrumpa, la cosa es muy clara, mi hijo es una persona digna que no se va a someter a estas bajezas y, por otro lado, quiero dejar claro que el documento de esa supuesta agresión sexual no tiene la firma de mi hijo ”, declaró a Latina Noticias.

Asimismo, añadió que tampoco tiene la firma de una abogada, ni de ningún policía y lo calificó de “panfleto” y “pura mentira” y cuestionó que la prensa de investigación lo haya usado, pues, además, no tiene código de denuncia.

“Yo me he dado la molestia de ir con un notario a la Policía y levantar un acta y yo denuncio a cuatro personas, yo no tengo ninguna denuncia y ahora siguen inventando falsas denuncias contra mí, yo no voy a ceder, voy a apoyar la bajada del precio del metropolitano y voy a luchar por el pueblo de Lima, por las vecinas y los vecinos”, expresó.

¿De qué se trata la denuncia contra Gonzalo Alegría?

El martes 20 de septiembre, el medio digital Nativa publicó un documento con las presuntas declaraciones del hijo de Gonzalo Alegría, quien denunció a su padre por violencia y agresión sexual en marzo de 2021 en la comisaría de Orrantia, en San Isidro.

En los episodios detallados por la presunta víctima, Alegría le habría agredido física y psicológicamente de forma constante. Asimismo, narró que también le mostró sus partes íntimas y le propuso tener relaciones sexuales con un tercero.