Gobierno de Ecuador no volverá a dialogar con líder indígena Iza, afirma Guillermo Lasso

QUITO, 28 jun (Reuters) -El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo el martes que su gobierno no volverá a sentarse con el líder indígena Leonidas Iza en las mesas de diálogo, que buscaban poner fin a más de dos semanas de protestas, después de que un soldado murió en un ataque violento a un convoy.

Manifestantes, en su mayoría indígenas, han estado marchando en rechazo a los altos precios del combustible y los alimentos desde el 13 de junio y los bloqueos de carreteras asociados con las protestas han provocado escasez en los supermercados y de suministros médicos en los hospitales.

El gobierno ha hecho importantes concesiones a los manifestantes, dijo Lasso. Se ha acordado un recorte del precio de los combustibles, la condonación de deudas y subsidios para fertilizantes, entre otras demandas, aunque Iza dijo el lunes que las medidas no son suficientes.

El mandatario aseguró en un video en redes sociales que estaba abierto al diálogo, pero que no hablará con Iza, líder de la organización indígena CONAIE.

“No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases”, añadió Lasso. “A nuestros hermanos indígenas: ustedes merecen más que un oportunista como líder”.

El mandatario añadió que el país no puede dialogar con quienes lo tienen como “rehén” y aseguró que regresará a la mesa de negociación cuando “cuenten con “legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador”.

Iza, que había estado esperando en el lugar de las conversaciones a los representantes del gobierno, dijo que consultaría con sus partidarios y luego respondería a Lasso.

Su organización CONAIE escribió en Twitter que la cancelación de las conversaciones confirma el “autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad” del gobierno y responsabilizaron a Lasso de las consecuencias.

El cierre de vías por los manifestantes ha impedido el transporte de suministros a los bloques de la estatal Petroecuador y los operadores privados para garantizar la producción de crudo del país, según el gobierno.

El Ministerio de Energía había dicho durante el fin de semana que es posible que las operaciones deban detenerse el martes, pero hasta el lunes la producción total de petróleo de Ecuador era de 234.496 barriles por día (bpd). Antes de las protestas, el país producía unos 520.000 bpd.

El convoy en el que murió el soldado acompañaba a 17 tanqueros de diésel desde la refinería Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT en la región amazónica, cuando fue atacado por un grupo de personas armadas, dijo el Ministerio de Defensa.

Además del militar fallecido, otros 12 uniformados resultaron heridos, agregó.

Petroecuador ha dicho que no tenía crudo para transportar a través de su oleoducto SOTE. Una fuente de la compañía que pidió no ser nombrada dijo el martes que la firma estaba analizando si necesitaría retrasar las exportaciones, pero que probablemente no se obligaría a detener la producción por varios días más.

La Asamblea Nacional, cuya relación de confrontación con Lasso ha empeorado en medio de las manifestaciones, retomó el martes el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición por destituir al mandatario, aunque parece que no contaría con el apoyo necesario para la medida.