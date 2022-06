Gladys Echaíz: Agradezco a las personas que piensan en mí para presidir la Mesa Directiva

La parlamentaria de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, viene siendo uno de los perfiles más mencionados en los últimos días para que pueda asumir la presidencia de la Mesa Directiva. Sin embargo, explicó que se trata de una decisión que toman los partidos y las bancadas.

En efecto, Echaíz Ramos agradeció a quienes la han nombrado para asumir la titularidad del Parlamento Nacional, pero recordó que estos procesos no son iniciativas individuales, sino partidarias. Pese a lo mencionado, no descartó postular.

“Agradezco a las personas que piensan en mí para presidir la Mesa Directiva del Congreso, aun cuando no la busco. Yo estaré donde Dios me ponga. (…) Las propuestas dependen del partido. Sencillamente, reconocer a las personas que ven en mí capacidades para presidir la Mesa Directiva. Donde Dios me ponga, ahí estaré”, expresó en sus redes sociales.

Asimismo, la exfiscal de la Nación consideró a Patricia Juárez, de Fuerza Popular, como una buena alternativa para llevar las riendas del Congreso. “A mí me parece que está bien, porque Juárez es una buena congresista, pero eso no depende de la congresista, eso depende de las bancadas, no es algo individual, está en manos de los integrantes”, apuntó.