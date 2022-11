Expolicía acusado de “sembrar” droga en minimarket niega su participación

El pasado miércoles 2 de noviembre, una mujer, dueña de una tienda en el distrito de San Juan de Miraflores, denunció que un grupo de agentes policiales le sembraron droga por negarse a pagar cupo a extorsionadores. Las cámaras de seguridad captaron la intervención irregular.

En efecto, el registro visual muestra cómo un hombre encapuchado arriba al local para colocar un morral en el mostrador. Minutos después, aparece en escena unos policías, quienes van directamente al objeto que había dejado el sujeto anteriormente.

Ante este panorama, Edwin Arévalo, un expolicía, acusado de “sembrar” droga en el minimarket situado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, brindó sus descargos en exclusivo para Latinas Noticias.

“No he tenido oportunidad de poder defenderme ni de contar los hechos. A la señora Paulina Quispe no la conozco, nunca estuve en ese minimarket. Yo la verdad quisiera decirle a la señora o preguntarle por qué ella habló de mi persona si yo no estuve ese día”, relató ante nuestras cámaras.

“Esa intervención yo le puse la información a los agentes de la Depincri de San Juan de Miraflores, donde yo laboraba. Ahí he trabajado hasta fines de agosto. Yo puse la información”, agregó.

LA INTERVENCIÓN IRREGULAR

El Jefe de Inspectoría de la Policía Nacional logró visualizar las imágenes y señaló que se trataría de un operativo irregular, pero sobre todo hay un delito más grave.

La PNP ya ha iniciado investigación contra estos efectivos debido a que por lo menos tres de ellos habrían estado involucrados en otro hecho similar. De hallarse responsables, todos los que participaron en este irregular operativo serían sancionados con el retiro inmediato.