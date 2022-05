En su debut en España, Brian May canta ‘Otro Lugar’, su primera canción en español

LONDRES (Reuters) – Décadas después de estudiar los cielos de las Islas Canarias para su doctorado en astrofísica, el guitarrista de Queen, Brian May, ha vuelto a filmar su debut como cantante en español “Otro Lugar”, una versión traducida de su antigua canción “Another World”.

La estrella de la música, de 74 años, viajó a Tenerife, La Palma y El Hierro para grabar su nuevo vídeo musical como parte de una versión remasterizada de su álbum en solitario de 1998, también llamado “Another World”.

El nuevo álbum incluye dos versiones de la canción, en inglés y en español, y el viernes se estrenó el vídeo de la versión española.

“Es mágico allí arriba. Estás por encima de las nubes todo el tiempo”, dijo May a Reuters sobre el Observatorio del Teide de Tenerife, que visitó por primera vez en 1970 mientras estudiaba para su doctorado.

“Lo llaman el mar de nubes… Y para mí, es lo más cercano al cielo que puedo estar”.

May trabajó con un amigo para traducir la canción, su primera completamente en español. La describió como romántica y “sobre tratar de llegar a un lugar donde el mundo esté mejor dirigido”.

“Rodamos las dos versiones… y la versión en español salió mucho mejor”, dijo May. “Fluyó de mí con mucha facilidad”.

May, que saltó a la fama mundial con Queen, dijo que reeditó “Another World”, su segundo álbum en solitario, para llegar a nuevas audiencias. El año pasado reeditó su primer álbum en solitario, “Back to the Light”, de 1992.

“Siento que puse mi corazón y mi alma en estos dos álbumes… y nada de eso ha estado disponible para la nueva generación durante años y años, ya que no se puede conseguir en Spotify o Apple Music o cualquier YouTube… así que sentí que quería estar representado”, dijo.

“También creo que es muy relevante… Siento que si estuviera haciendo un álbum ahora, lo haría exactamente así. Tendría las mismas preocupaciones en mi corazón, más ahora por el terrible estado en que se encuentra el mundo en este momento”.

A finales de este mes, May se embarcará en la gira británica y europea de Queen + Adam Lambert Rhapsody Tour, que fue aplazada dos veces debido a la pandemia de COVID-19.

“Es como si te cortaran las piernas si eres un artista cuando no puedes salir y hacer lo que haces”, dijo May. “Así que para nosotros será… un momento estupendo en el que podremos reanudar las cosas que debíamos hacer”.