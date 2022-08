Elvia Barrios: “En el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, inauguró este miércoles la feria tecnológica “Justicia Digital en Iberoamérica” con la participación de 11 naciones, incluyendo a Perú. Tras dicha ceremonia, brindó unas declaraciones para rechazar los ataques a su sector y negó que realicen una “persecución política”.

“Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones, y he señalado que en el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”, manifestó la autoridad.

Por otro lado, respecto a las afirmaciones de parlamentario Edgar Tello, quien alegó que si antes había golpes de Estado, ahora hay “golpes judiciales”, Barrios Alvarado las calificó como “desacertadas”. No obstante, evitó referirse a los procesos que se han iniciado contra Yenifer Paredes, al sostener que este caso será evaluado por los jueces. “No puedo calificar ni adelantar opinión”.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, sostuvo para TV Perú.