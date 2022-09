Elecciones 2022: personas con DNI caducado podrán votar sin problema alguno

A una semana de celebrarse las Elecciones Municipales y Regionales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que aquellas personas que cuentan con el DNI vencido podrán sufragar este domingo 2 de octubre sin ningún incoveniente.

“Hemos visto las estadísticas y tenemos 2 millones 300 mil personas, aproximadamente, que aún cuentan con el DNI caduco. El día de hoy (domingo) se ha publicado una resolución jefatural en el diario El Peruano, por lo cual las personas con DNI caduco podrán votar en las elecciones con ese documento”, precisó Carmen Velarde, jefa del Reniec.

En otro momento, la autoridad sostuvo, ante las cámaras de Latina Noticias, que los jóvenes de 18 años que aún no cambian su DNI amarillo por el azul o electrónico podrán sufragar, incluso también los que cumplen la mayoría de edad aquel día.

“Hemos encontrado en el patrón electoral hay 578 mil jóvenes ue cumplen 18 años inclusive el mismo día de las elecciones. Pues de ellos, 140 mil aún tienen su DNI amarillo. Los que tienen su DNI amarillo, a pesar de tener 18 años, van a poder utilizarlo para sufragar el 2 de octubre”, añadió.

Por último, recordó que a la fecha existen cerca de 900 mil ciudadanos que no se han apersonado a recoger su Documento de Identidad Nacional actualiazado. Por ello, han extendido sus horarios de atención: los sabados de 8.15 am a 4.15 pm, mientras este domingo y el siguiente atenderán de 7.45 am a 4.45 pm.