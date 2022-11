Director de colegio y su hijo viven con chaleco antibalas ante amenazas de muerte

Gerardo Chiclla es un empresario dedicado al rubro de la educación que viene siendo extorsionado por un grupo de delincuentes, los cuales le exigen el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia. Ante este escenario, decidió portar un chaleco antibalas.

Adicionalmente, el director de colegio reveló que su hijo también usa chaleco antibalas con el fin de salvaguardar sus vidas. Mencionó que tuvo que contratar a personal de seguridad para que los resguarden las 24 horas del día.

“Gordo, si no me pagas te matamos porque te matamos, tiene hasta mañana para que deposites los S/ 50 mil. (…) Quédate en Huaycán, no vayas a Ventanilla mejor. Así no te vamos a matar”, refiere unos de los audios recibidos por Gerardo Chiclla vía WhatsApp.

Asimismo, el empresario sindicó a Katherine Muñoz como la persona que desea despojarle de los terrenos que tiene en Ventanilla. Además, ante las cámaras de Latina Noticias, confesó que estos sujetos le han enviado videos para atemorizarlo, en donde graban a un hombre ultimado en el piso.

“Yo estoy en Pachacútec, Ventanilla. Hace 20 años nos están extorsionando para dejar libre ese terreno y en este caso hay una persona directa involucrada. La señora Katherine Muñoz, que trabaja con este tipo de delincuentes que nos quieren despojar a viva fuerza y nos han mandado unos audios”, apuntó.