Dina Boluarte: Asunción de mando es una oportunidad para reorientar el país

La flamante presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su asunción de mando es una oportunidad para reorientar el país. Tras ello, destacó la necesidad de fortalecer el diálogo entre peruanos y reiteró su pedido de una tregua para ordenar su gestión.

“Creo que la asunción de la Presidencia de la República en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país, más adelante en coordinación con todas las organizaciones estaremos viendo alternativas de mejor reorientación de los destinos del país”, apuntó.

Asimismo, mencionó que existen algunas voces que le exigen un adelanto de elecciones generales; sin embargo, solo atinó a responder que dichas opiniones son “democráticamente respetables”.

Adicionalmente, sobre el próximo Gabinete Ministerial y premier, reveló que a la fecha no cuenta con el nombre del titular que asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros.

En otro momento, señaló que halló documentación en el despacho presidencial, el cual fue ocupado hasta el día de ayer por el golpista Pedro Castillo. No obstante, esta fue recogida por la Fiscalía tras las diligencias en Palacio de Gobierno.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA IR A PRISIÓN DE SER CONDENADO POR EL DELITO DE REBELIÓN?

De ser hallado culpable bajo esta figura, podría ser reprimido con pena privativa de la libertad hasta por 20 años, informó la abogada penalista Romy Chang a Latina Noticias. En ese marco, recordó que la Fiscalía solo tiene 48 horas para determinar qué imputación se le interpondrá y qué ruta seguirán para procesarlo.

Aunque para esta segunda lo más probable es que le pidan permiso al Congreso de la República para que le levante la inmunidad. Posteriormente a esto, el Poder Judicial tendrá dos caminos: ir por la detención preliminar o prisión preventiva.

“Una pena la opción que eligió. Claramente, al quebrar el orden constitucional no solo se configuran infracciones a la constitución, sino también supuestos en flagrancia; hablamos en específico del delito de rebelión, que son de 10 a 20 años de cárcel. El intento también se sanciona, pero él no fue más allá porque no tenía el respaldo”, comentó la especialista la noche del miércoles.

Sobre las acciones que está realizando la Fiscalía, se sabe que ha allanado el Mincetur y el Ministerio de la Producción. También lo han hecho en otras sedes que tenían como titulares a personas allegadas a Pedro Castillo.