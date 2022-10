Diego Forlán: “La defensa de Uruguay es una incertidumbre para Qatar”

Diego Forlán, referente de la selección uruguaya y goleador en Sudáfrica 2010, empezó a bosquejar lo que será la estructura charrúa para batallar en Qatar 2022. El popular “Cachavacha” analizó lo que es la actualidad de algunos referentes de su selección y dejó claro que su mayor preocupación es en la línea defensiva a falta de muy poco para el inicio. Además, manifestó su impresión de cómo llega Uruguay al Mundial de Qatar y también señaló a Brasil como el gran candidato al título.

“La línea de cuatro, que es la base de todo, está una situación que es una incertidumbre, Godín es el capitán de la selección, es un jugador importante, pero no juega. Araujo es muy difícil que llegue. Hoy está Josema, pero hay que tener cuidado, el “Cholo” Simeone lo tiene que usar, no se va a estar preguntando si llega o no llega. Por otra parte, en el mediocampo estamos muy bien. Valverde es el distinto”, indicó Forlán en la primera parte de la entrevista con ESPN.

Sobre el presente de Luis Suárez y Edison Cavani.

“A Suárez lo veo bien, tiene 35 años, volvió al gol, viene de una inactividad importante, esto es una situación compleja para el entrenador; está el caso de Godín jugó poco y nada y después tienes a dos grandes delanteros que dieron mucho y van a seguir dando. Tienes que ver cómo gestionas los minutos. Porque al nivel que vas a jugar ahí es una intensidad importante, que la tienen ellos”, comentó Forlán.

“Ahora hay que ver si la tienen para los 90 minutos como la tenían en el 2018,2014, 2010 o si tienes que gestionar de una manera diferente. De ahí va el armado del equipo también, cómo haces, porque también tienes a Núñez”, añadió el referente y ex goleador uruguayo.

Los favoritos para el ’10’ de la Celeste

“A Argentina la veo bien, la veo entre 7 u 8 selecciones candidatas, nosotros (Uruguay) competimos y Argentina lo mismo. Yo lo veo a Brasil por encima de los demás en plantel. Me gusta Dinamarca y Portugal”, manifestó Diego Forlán en diálogo con Equipo F de ESPN.