Defensoría exige a Pedro Castillo explicar salida de Mariano González del Mininter

La Defensoría del Pueblo exigió al jefe de Estado, Pedro Castillo, que esclarezca la intempestiva salida del extitular del Mininter, Mariano González, de dicha cartera. Seguidamente, recordó lo inadecuado que resultan los constantes cambios en este ministerio, dado que impiden el desarrollo de acciones efectivas contra la inseguridad ciudadana.

“Desde que empezó el presente periodo de Gobierno han ejercido el cargo de ministro del Interior siete personas, hecho que ha dañado severamente la institucionalidad del sector. Debe tenerse presente que cada cambio de ministras/os ha implicado también la salida constante de funcionarias y funcionarios importantes en el planeamiento y ejecución de acciones contra la criminalidad”, refiere el texto.

En tal sentido, la entidad, además, señaló que a casi un año de haber asumido su mandato, el dignatario no ha cumplido con su obligación encarnar y liderar el combate contra la corrupción. No obstante, mencionó que se ha venido designando en altos cargos de confianza a funcionarios no idóneos, entre ellos investigados y procesados por graves delitos y faltas.

“La institución denuncia que la voluntad presidencial de lucha contra la corrupción ha sido nuevamente puesta en duda, al conocerse la repentina salida del ministro del Interior, Mariano González, quien había designado a reconocidos oficiales de la Policía Nacional del Perú para apoyar al nuevo equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, creado por la Fiscalía de la Nación”, añade.