Decreto fue aprobado en tiempo récord, pese a observaciones del equipo técnico del MEF

Un reportaje de Punto Final reveló más detalles sobre el cuestionado Decreto de Urgencia 102, el cual, previamente, había obtenido una serie de observaciones del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que, al poco tiempo y sin subsanar las objeciones, fue aprobada en tiempo récord.

Con ello, el dispositivo legal, que se justificó alegando que dicha viabilidad iba a ayudar a la reactivación económica del país, permitió el direccionamiento de distintas licitaciones de obras públicas que favorecieron económicamente a personajes allegados al entorno presidencial, las mismas que hoy vienen siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público.

Asimismo, solo bastó un mes y cinco días para sacar adelante el referido decreto, pese a las correcciones por atender. El Ministerio de Vivienda argumentó que las obras en cuestión promoverían la economía peruana en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Por su parte, ante este sustento, el equipo técnico del MEF consideró que ya no había necesidad de financiar la propuesta debido a que la peor etapa del coronavirus fue superada. Seguidamente, indicaron que la factibilidad de esta no estaba asegurada, ya que no habían sido comprendidas en el presupuesto anual de 2022.

Finalmente, el sábado 23 de octubre de 2021, y tras una sesión virtual del Consejo de Ministros, se aprobó el Decreto de Urgencia 102 con el respaldo de los entonces ministros Mirtha Vasquéz (PCM), Pedro Francke (MEF), Aníbal Torres (Minjus) y otros. No obstante, curiosamente, Geiner Alvarado (Vivienda) no firmó dicho documento.