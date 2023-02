Daniel Ortega exige liberación de Pedro Castillo y desconoce gobierno de Dina Boluarte

El dictador nicaragüense Daniel Ortega buscó congraciarse con Pedro Castillo, luego de que durante una actividad oficial exigiera la liberación del exmandatario peruano, quien hoy cumple una prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión.

El sandinista, que afronta su quinto gobierno, participó la noche del último martes 31 de enero en la entrega de 150 autobuses donados por Rusia al sector de transportistas de Managua. Tras ello, se dio una pausa para referirse a la actual coyuntura social y política que atraviesa el Perú.

“¡Libertad para Pedro Castillo!, ¡Presidencia para Pedro Castillo!, ¡Qué viva la unidad del pueblo peruano!”, exclamó Ortega Saavedra. Seguidamente, aprovechó este espacio para atacar al Congreso de la República y culparlo de haber perpetrado un golpe de Estado contra el exmandatario.

“Allí en Perú han sembrado el terror, la muerte, simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino, un maestro de origen campesino, que anda, no gorra, un sombrerito, un hombre humilde, lo eligieron entonces, empezaron en el Congreso a buscar como derrocarlos”, comentó Daniel Ortega.

Asimismo, el autócrata, desconociendo el gobierno de Dina Boluarte, respaldó las masivas protestas en nuestro país que exigen la renuncia de la sucesora de Pedro Castillo. No obstante, lamentó el fallecimiento de los casi 60 peruanos y a su vez criticó la postura de algunos Estados de la región.

“¿y qué dicen los yanquis?, ¿qué dicen los europeos?, como que no pasa nada, ahí no hay condena a los crímenes que están contra ese pueblo, no hay condena, no hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado”, apuntó.