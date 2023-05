Conoce la nueva modalidad de robo llamada “monta deuda”

Desde hace dos meses la vida de una madre de familia se ha convertido en un infierno. Todos los días recibe llamadas y mensajes extorsivos, mediante los cuales le exigen pagar por deudas de préstamos que jamás solicitó.

“Esto empieza a raíz que me roban el teléfono. Entonces yo al momento que genero lo que es recobrar toda la información con el correo electrónico al nuevo celular que iba a utilizar, comienzan a haber estas aplicaciones, pero no fue al momento, fue a la semana, cinco, seis días”, relata en exclusiva una de las agraviadas.

Se trata de una modalidad que la policía califica como “monta deuda”. Muy similar al gota a gota, con la diferencia que la víctima no pide préstamo alguno, sino que sus datos son obtenidos por delincuentes que, de alguna forma, acceden a la información de su celular.

“La cuestión es que veo que son aplicaciones que yo no había descargado anteriormente, y al entrar me doy con la sorpresa de que había montos porque esas aplicaciones. Estas se llamaban mucho sol, mi sol, vamos cash. Ya cuando he visto eso, entro y veo que estaban mis datos y la foto de mi DNI”, añade la víctima.

Por temor accedió a pagar las primeras cuotas; sin embargo, los extorsionadores no la dejan en paz. Ha desembolsado ya cerca de 5 000 soles. No obstante, las amenazas siguen y se han extendido a familiares y amigos.

Asimismo, lo que más le indigna es la respuesta recibida por las autoridades, tras las dos denuncias que puso en la comisaría de Jesús María. “Me dijeron cámbiate de correo electrónico, de número, si puedes múdate, cambia tus redes sociales, prácticamente que me haga una nueva vida cuando la delincuente no soy yo”, expresó.

Por ello, vive a diario en angustia y desesperación, con temor a que atenten contra su vida y la de su familia. Una terrible situación que podría ocurrirle a cualquier ciudadano que pierde o le roban su celular.