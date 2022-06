¿Cómo tener un embarazo saludable? Descúbrelo con estos 5 consejos

Hay una serie de cuidados de salud que se deben tomar en cuenta durante el embarazo. Desde el esquema de vacunas, la alimentación adecuada, el estado emocional de la mamá y posibles complicaciones durante esta etapa hermosa no exenta de riesgos.

Por esta razón, Latina Noticias Trujillo conversó con la obstetra Karol García sobre las preocupaciones más comunes que tienen las mamitas, como por ejemplo, ¿qué es la preeclampsia?, ¿cómo protegerse de las bajas temperaturas? y ¿qué hacer en caso de contraer COVID – 19? Las respuestas a estas preguntas y más en esta nota. 👇

¿Cómo debe ser la alimentación de las mujeres embarazadas?

Para empezar, básicamente tener una alimentación saludable. Recordar consumir bastante contenido proteico (pollo, carne, pescado y pavita), el poder usar las verduras para la preparación de los alimentos e hidratarse bastante. De preferencia en esta temporada preferir el agua tibia y el agua hervida.

¿Qué vacunas son indispensables en los primeros meses?

La vacuna contra la influenza se le puede aplicar correctamente en nivel de los trimestres que sean necesarios. La vacuna contra la COVID – 19 puede ser a partir de las doce semanas de gestación y el resto de vacunas, por ejemplo, la vacuna DT (difteria y tétano), según el esquema, pues pueden vacunarse a partir de las 16 semanas. A raíz de esto, la paciente va a estar protegida, inmunizada y obviamente va a poder seguir sus atenciones prenatales.

¿Qué ejercicios son recomendables para prepararse para el parto?

Se recomienda toda la atención en psicoprofilaxis obstétrica, pueden recibir las sesiones educativas, así como los ejercicios, la gimnasia prenatal, el poder preparar el cuerpo y también la zona del perineal, ya sea que culmine en parto vaginal o cesárea.

¿Qué hacer si a una paciente le detectan COVID – 19?

Bien, si al presentar los síntomas se dirige al centro de atención y le confirman el diagnóstico de COVID – 19, no asustarse, no desesperarse, simplemente pasar la atención por el servicio de medicina o ginecoobstetricia y le brindarán el medicamento necesario para poder disminuir los síntomas y así llevar un chequeo.

¿Qué es la preeclampsia y cuáles son los síntomas?

La preeclampsia manifiesta ciertos síntomas previos como dolores de cabeza intenso, la sensación de dolor en la zona del hígado, cuando la paciente empieza a tener visualización de lucecitas, empieza a tener una visión ya diferente, borrosa. Si apenas siente uno de estos síntomas, tiene que acudir por emergencia. No debemos esperar a que se llegue hasta el dolor de la zona abdominal, sino que apenas ocurra un dolor de cabeza intenso o una disminución en la visión tiene que definitivamente acercarse y manifestarlo al especialista. Si es que no lo dijo en la anterior atención prenatal, no debe esperar la siguiente cita, sino acudir por emergencia. No hay que dejarnos llevar por el temor al resto de las enfermedades vigentes, sino más bien tomar acción.