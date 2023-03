Canta: madre pide ayuda para pagar universidad de su hijo tras perderlo todo en huaico

El paso del huaico, la madrugada del último lunes, arrasó con la localidad de Santa Rosa de Quives, en Canta. Cientos de familias lo perdieron todo, al igual que la señora Flor López, quien con más de 30 años en la zona observó cómo el lodo y las piedras se llevaron años de sacrificio en cuestión de minutos.

Sin embargo, dentro de los problemas que aquejan a esta madre de familia es la preocupación por la falta de pago de la universidad de su hijo. Por ello, ante las cámaras de Latina Noticias, Flor López pidió ayuda para solventar los gastos de la educación de su menor.

“Quisiera que me apoyen por favor, tengo que pagar la mensualidad de la universidad de mi hijo. (…) He quedado en la calle, no tengo cama, ni frazada ni nada. 30 años viví acá, trabajando para la educación de mi hijo y el huaico se llevó todo en un par de horas”, lamentó la damnificada.

Cabe mencionar que para cualquier tipo de ayuda se pueden comunicar al número celular de la señora Flor, que es el 991-753-089.