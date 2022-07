Candidato a la alcaldía de Trujillo teme que José Ruíz use recursos públicos para financiar su campaña

El candidato a la alcaldía de Trujillo, Martín Sifuentes, expresó su temor de que el actual alcalde de Trujillo, José Ruíz, pueda usar los recursos públicos para financiar su campaña electoral.

“Me preocupa no tanto por su calidad de candidato, sino por su calidad de autoridad, me preocupa el presupuesto que maneja, el presupuesto de los ciudadanos de Trujillo, entonces me preocupa que esté en riesgo ese presupuesto que es un dinero que le pertenece a los ciudadanos de Trujillo y que él lo administra como alcalde y que lo está utilizando para fines políticos electorales”, declaró a Latina Noticias Trujillo.

Sifuentes fue alcalde de Trujillo en el 2006 y ahora es candidato para ocupar el mismo cargo. Postula por el movimiento regional Trabajo más Trabajo, acompañado de Elías Rodríguez, candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Ambos fueron en el pasado apristas.

Querella de Jhon Rodríguez

Con respecto a la querella por difamación que le entabló Jhon Rodríguez Espejo y que ,luego de unos días, sorpresivamente la retiró comentó que no sabe nada y que, más bien, está concentrado en su campaña.

“Si él ha querellado yo no tengo ninguna notificación al respecto, si ha desistido de esa querella ,mucho menos, en verdad desconozco ese tema, yo estoy abocado en la campaña electoral de convencer a mis vecinos de Trujillo a que apuesten por esta nueva opción que tiene experiencia, honestidad y capacidad”, comentó.