Cae cabecilla de ‘Los pulpos de San Martín’, banda que cobra cupos | VIDEO

En el suelo y enmarrocado. Así terminó un peligroso delincuente dedicado a la extorsión y cobro de cupos a propietarios de obras construcción.

Se trata de Christopher Córdova Sánchez, integrante de la banda criminal “Los Pulpos de San Martín”. Él fue intervenido por agentes de la división de robos de la Dirincri. ¿Dónde? En la intersección de las avenidas Canta Callao y Bertello.

LATINA NOTICIAS tuvo acceso a videos en el que Christopher Córdova Sánchez extorsiona a un ingeniero encargado de una obra. La naturalidad con que exige dinero como si se tratara de una obligación resulta chocante.

EL VIDEO CON LA EXTORSIÓN

“Desde que empezaron los trabajos, desde Canta Callao hasta Faucett, no tengo ni un ingreso”, se le escucha decirle al ingeniero. Y no acaba en eso.

“Yo no pensaba venir pero no me contestan las llamadas… usted, como ingeniero, sabe los manejos de una obra, porque yo sé que no es tu primera obra en que estás trabajando”, continúa.

Córdova Sánchez se trasladaba en un vehículo negro cuando fue intervenido. En un primer momento no quiso bajar del carro, opuso resistencia. Con disparos al aire, la policía logró sacarlo del auto y reducirlo en el suelo.

ARMAS, DROGAS Y PRESUNTOS DELITOS

Las extorsiones a ingenieros de obras suelen ser moneda corriente en varias partes de Lima. Como en otros tipos de delitos, muchos optan por no denunciar. ¿El motivo? Miedo a represalias.

Al momento de la intervención se le decomisó pasta básica de cocaína y marihuana. También se le incautó un revólver y cinco cartuchos. Al líder de ‘Los pulpos de San Martín’ no le importa presumir en videos y reuniones sociales estas armas, junto a otros presuntos miembros de su banda.

Según los primeros reportes policiales, el integrante de esta banda se dedicaría al sicariato, robo agravado, extorsión y cobro de cupos a los propietarios de obras de construcción, a choferes de vehículos colectivos y comerciantes del distrito de San Martín de Porres.