BTS: Fans celebrarán su 10° aniversario en el Circuito Mágico del Agua

Desde su debut en 2013, la boy band surcoreana BTS ha cautivado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Con su talento excepcional y su dedicación inquebrantable, RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook han dejado una huella imborrable en la industria del K-pop.

Este 13 de junio los fans de todo el mundo celebrarán el décimo aniversario de la banda y su club de fans Army de Perú no es la excepción. ” 10 years to eternity with BTS” ( 10 años de eternidad con BTS) será el nombre de dicha celebración y se llevará a cabo este domingo 11 de junio de 3.00 p.m a 8.00 p.m en el Circuito Mágico del Agua.

Concurso de Tik tok por el aniversario de BTS

TikTok se ha unido a la discográfica BIGHIT Music para llevar a cabo un concurso especial en honor al aniversario de BTS.

Para participar en el concurso, solo necesitas crear un video en TikTok que transmita tu amor por BTS. Una vez que hayas creado tu video, súbelo a TikTok utilizando el hashtag #10yrsWithBTS.

Es importante registrar tu video aquí y asegurarte de que esté configurado como público junto con la opción de descarga, puesto que los videos más creativos serán compilados y compartidos en las redes sociales.

El plazo de entrega será hasta el miércoles 19 de junio a las 11:00 p.m (horario de Perú), por lo que aún hay tiempo para unirte a esta celebración y mostrar tu apoyo a BTS.